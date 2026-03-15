博多彩葉が、3月9日に発売の『週刊プレイボーイ』12号グラビアに登場。 博多彩葉 ©小塚毅之／集英社 【プロフィール】博多彩葉（はかた・いろは）2006年1月8日生まれ福岡県出身身長158cmB95 W56 H88趣味＝読書、アニメ鑑賞特技＝人見知りせず話せる好きな食べ物＝うどん『新人 NO.1 STYLE ビジュ爆発新時代 グラビアアイドル 博多彩葉AVデビュー』（エスワン）が4月10日（