「まさかのAVデビュー!?」博多彩葉、『週プレ』登場で衝撃グラビア披露!!

博多彩葉が、3月9日に発売の『週刊プレイボーイ』12号グラビアに登場。

博多彩葉 ©小塚毅之／集英社

【プロフィール】

博多彩葉（はかた・いろは）

2006年1月8日生まれ 福岡県出身

身長158cm B95 W56 H88

趣味＝読書、アニメ鑑賞

特技＝人見知りせず話せる

好きな食べ物＝うどん

『新人 NO.1 STYLE ビジュ爆発新時代 グラビアアイドル 博多彩葉AVデビュー』（エスワン）が4月10日（金）にリリース決定。詳しくは本人SNSをチェック！

公式X【@iroha_0108_】

公式Instagram【@iroha0108_】

今号の『週プレ』は、グアムではじけた豊満ボディ・姫野ひなのの初表紙と巻頭グラビアに、ロケ密着DVD映像は40分！ 最新写真集未収録カットを特別公開・田中美久、あの“超絶美少女”が幸田あかりとして3年ぶりに帰還！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】博多彩葉写真集「純白。」は、価格／1650円（税込）にて主要電子書店で 3月9日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

※R18対象作品になります。

【デジタル限定】博多彩葉写真集「純白。」©小塚毅之／集英社

＜特集情報＞

WBC激闘！侍ジャパンを大特集！侍メジャーリーガーたちの「戦う理由」、アメリカラウンドで待つ本気モードの強敵たち、“野球大国”ドミニカ共和国の知られざるディープな世界！ などなど・・・

『週刊プレイボーイ』12号は3月9日に発売！