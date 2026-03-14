男性デュオ「ポルノグラフィティ」が14日、公式サイトを更新。新型コロナウイルス感染症への感染を発表していた岡野昭仁（51）が回復しツアーを再開することを発表した。「『20thライヴサーキット “水” 』静岡公演に関して」と書き出して「『20thライヴサーキット“水”』千葉・兵庫・鳥取・島根公演の開催見合わせにより、公演を心待ちにしてくださっていた皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを心よりお