県内の多くの小学校で、3月12日に卒業式が行われ、児童たちが思い出の詰まった学び舎をあとにしました。この春、県内の公立小学校からは約5200人が卒業します。このうち、徳島市の千松小学校では12日、6年生・151人が卒業の日を迎えました。式では保護者らが見守る中、担任の先生から一人一人の名前が読み上げられ、山崎眞弘校長が卒業証書を手渡しました。このあと山崎校長は「これからの人生で特別な挑戦に向かう勇気と、日々の