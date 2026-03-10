⾕⼝崇の代表作であり、⼀枚の落書きから誕⽣したオリジナルヒーロー作品『おしり前マン』が、まさかの⻑編映画化、2026年3⽉20⽇（⾦・祝）に全国公開される。谷口監督自ら作詞・作曲・歌を担当する主題歌『おしり前マンの歌』のMVが公開された。アニメ『森の安藤』などYouTubeを起点に、監督・脚本・作画・編集・声・歌までをすべて⼀⼈で⼿がける⾃主