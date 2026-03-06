4月2日のチップとデールのお誕生日を前に、「Chip n Dale COLLECTION」が、ディズニーストア店舗で3月13日（金）より、ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店とディズニー公式オンラインストアでは先行して3月10日（火）より順次発売される。＞＞＞チップとデールの新コレクションをチェック！（写真11点）ディズニーストアから、4月2日のチップとデールのお誕生日にあわせて、「Chip n Dale COLLECTION」が登場