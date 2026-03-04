阿佐海岸鉄道の「DMV」は、車両に不具合の起きた1号車について、点検と調整に一定の期間を要するとして、当面の間、土日祝日の一部の便を運休します。阿佐海岸鉄道によりますと、2月28日の午前10時前、高知・甲浦駅と宍喰駅の間を走っていたDMV1号車が、システムの不具合で突然立ち往生しました。車両は3月3日までに収容を完了しましたが、不具合の原因は不明で、点検と調整に一定の期間を要するということです。DMVは現在、3台あ