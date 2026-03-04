徳島商工会議所は3月4日、2025年11月に就任した川島周会頭が、3日付けで退任したと発表しました。徳島商工会議所によりますと、3日に開かれた「副会頭会議」へ、川島周会頭から健康上の理由による「辞任届」が提出され、その場で受理されて、退任が決まったということです。川島氏は、1944年生まれの81歳、社会医療法人・川島会の会長で、県医師会の会長も務めるなど、半世紀以上にわたって医療に従事しています。2025年11月、任期