【Apex Legends：「機動戦士ガンダム」コラボ】 3月11日より実装予定 Electronic Artsは3月4日、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/PC用バトルロイヤルゲーム「Apex Legends」において、アニメ「機動戦士ガンダム」シリーズとのコラボレーションを発表した。3月11日より実装予定。