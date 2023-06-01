【Apex Legends：「機動戦士ガンダム」コラボ】 3月11日より実装予定

Electronic Artsは3月4日、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/PC用バトルロイヤルゲーム「Apex Legends」において、アニメ「機動戦士ガンダム」シリーズとのコラボレーションを発表した。3月11日より実装予定。

今回のコラボレーションでは「ガンダム」の世界観をモチーフに、新しいゲームプレイやコラボ武器「バスターライフル」、「ビットドローン」などがゲーム内に実装。また、期間中はマップ「ブロークンムーン」がガンダム仕様となるほか、フリーダムガンダムやジークアクスを再現した限定スキンも登場する。

さらに、今回のコラボレーションを記念して、数量限定の「Apex Legends」ガンプラが販売決定。ラインナップは「RG 1/144 フリーダムガンダム -APEX LEGENDS クリプトVer.-」、「RG 1/144 ウイングガンダムゼロ EW -APEX LEGENDS ヴァルキリーVer.-」、「RG 1/144 ガンダムエピオン -APEX LEGENDS オルターVer.-」の3種類で、3月19日よりオンラインにて予約注文が開始される。

ゲーム内コラボ

【Apex Legends x Gundam Event Trailer】

バスターライフル（ケアパッケージから入手可能）

ビットドローン（シールドとして登場。またドローンコマンドに切り替えて、領域内に侵入した敵をパトロール、スキャン、攻撃可能）

このほかにも「エピオンのムチ」といったアビリティが登場予定

ガンダムスキン

クリプト（ZGMF-X10A フリーダムガンダム）

レヴナント（XXXG-01D2 ガンダムデスサイズヘル）

ジブラルタル（RX-105 Ξガンダム）

コンジット（XVX-016 ガンダム・エアリアル）

ミラージュ（ZGMF-X42S デスティニーガンダム）

オクタン（GMS-Ω GQuuuuuuX）

オルター（OZ-13MS ガンダムエピオン）

ヴァルキリー（XXXG-00W0 ウイングガンダムゼロ）

コラボガンプラ

(C) 2026 Electronic Arts Inc.

