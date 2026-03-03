年齢を重ねるごとに気になってくる、顔のシワやたるみ。「加齢によるコラーゲン減少だけでなく、骨格のゆがみや筋肉の老化、舌の衰えも大きな原因です」と話すのは、エイジングデザイナーの 村木宏衣さん。そこで今回は、シワやたるみを招きやすいNG習慣と、もたついたフェイスラインにアプローチする「リンパ流し」を教えてもらいました。トレーニング前に押さえておきたい意識すべきポイントもあわせて紹介するので、ぜひ実践し