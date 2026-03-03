ESSEonlineに掲載された記事のなかから、3月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！「出かけなくても、お金を使わなくても、楽しみの種は身のまわりにたくさん転がっているのです」。そう語るのは、医学博士・管理栄養士として活躍をし、ひとり暮らしをしている本多京子さん（70代）。日々を丁寧に楽しみながら生きるコツについて教えてもらいます。※ 記事の初出は2025年3月。年齢を含め内容は執筆時の状況です。ひとり暮ら