自殺対策強化月間に合わせ、自殺予防を呼びかけるパネル展が3月3日から、徳島市で始まりました。環境変化が起こりやすい3月を、国は自殺対策強化月間に定めていて、徳島市はこれに合わせ毎年、この時期に自殺予防を呼びかけるパネル展を開いています。会場のふれあい健康館には、悩みに気づき声かけする方法や、相談窓口を紹介するパネルなど14枚が展示されています。ストレス度をチェックできるパネルでは、当てはまる合計点で、