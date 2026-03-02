ＭＬＢネットワーク公式Ｘ（旧ツイッター）は２月２８日（日本時間１日）に司会者のグレッグ・アームシンガー氏の「２０２６年のドジャースの大胆な予想」を投稿した。アームシンガー氏はドジャースは「レギュラーシーズンで１１８勝」と１９０６年のカブスと２００１年のマリナーズが記録したレギュラーシーズン最多勝利記録を上回ると断言。続けて大谷翔平投手（３１）については「ＭＶＰとサイ・ヤング賞を受賞する」と予想