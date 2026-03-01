ESSEonlineに掲載された記事のなかから、3月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！昨今ブームになっている「ひとり旅」。「50代からひとり旅にハマっています」と話すのは、成人した3人の子をもち、現在はひとり暮らしをしている著述家の中道あんさん。思い立ったらふと旅に出ることもあるというソロ活達人の中道さんに、60代以降からのひとり旅を「より快適にするコツ」を紹介してもらいました。未経験や初心者の方にもおす