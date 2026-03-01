2026年はユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）の25周年アニバーサリーイヤー！本記事では、パークの周年を記念した豪華すぎるアニバーサリーイベントを一挙紹介します。今だけしか体験できないアトラクションやショーを存分に楽しみましょう！定番パレードが特別バージョンで開幕2026年は、2001年3月31日にオープンしたUSJの25周年アニバーサリーイヤー。この節目を記念して、2027年3月まで特別イベントが次々と開催されます