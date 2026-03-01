東京・目白で「mon Sakata」を営むデザイナー・坂田敏子さん（78歳）。夫の店である「古道具坂田」の一角から始め、現在は全国各地で企画展や展示会を行っています。今回は、坂田さんの得意料理や朝食、夫亡き今の日々の暮らしについてお聞きしました。※ この記事は『いつもスタートラインにいる私 78歳、糸好き・布好き・服が好き』（KADOKAWA刊）より一部抜粋、再構成の上作成しております。【写真】朝食の定番。納豆はパンにも