ドジャースの佐々木朗希投手は25日（日本時間26日）、ダイヤモンドバックスとのオープン戦に先発登板し、2回途中3安打3失点で降板した。今キャンプにおける初の実戦マウンドであり、結果を求めるには時期尚早だが、先発ローテーション入りを危ぶむ声が早くもあがっている。 ■「望んでいた復活劇とは言えない」 佐々木はメジャー1年目の昨季、先発投手としてスタートしたものの苦戦。さらに