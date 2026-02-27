あと一品、野菜をたしたいけれど余裕がない…そんな日はありませんか？人気料理家の長谷川あかりさんに、栄養のある緑の野菜をたっぷり食べられる副菜レシピ「緑野菜のチーズ蒸し カレー風味」を教えてもらいました。フライパンひとつでつくれるうえ、見た目もおしゃれ。2、3日の冷蔵保存が可能なのでつくりおきにもおすすめです。簡単につくれるので、ぜひ試してみてください！※ この記事は『クックパッドプラス2026年春号』