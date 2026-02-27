桜の季節が近づくと、スーパーの野菜売り場にも春の気配が漂い始めます。今回は、ダイエットカウンセラー・食生活アドバイザー、そして体質別ダイエット診断士をもつおにゃさんに、春の味覚を活かしたヘルシーなお弁当のつくり方を教えてもらいました。また、ご飯の食べ過ぎを防ぐ工夫も紹介します。「ご飯がすすむのに太らない」春野菜たっぷりのお弁当グリーンアスパラにスナップエンドウ、ソラマメに新タマネギ。この時期の野菜