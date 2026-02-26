【スターバックス】から華やかなビジュアルの「新作ドリンク」が登場。白桃 × 桜を合わせたフラペチーノ®は、中身も豪華なよう。今回は思わず写真に収めたくなりそうな、桜色が可愛いフラペチーノ®をご紹介します。ぜひ次に飲んでみて。 華やかピンクが映える「桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ®」 ほんのり淡いピンクに染まった、華やかなビジュアルが可愛らしいこちら。白桃 × 桜