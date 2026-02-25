プラスすると部屋がぐっとあか抜ける、インテリアのアイデアを紹介します。教えてくれるのは、ESSEフレンズエディターで整理収納アドバイザー・インテリアコーディネーターの篠えりさん。ここでは篠えりさんが実践している、「布」「観葉植物」「照明」などを活用したインテリアコーディネートについて詳しく語ります。「布」をたすだけで季節感を楽しめるインテリアにリネンやコットンの「布」をたすと、落ち着いたムードは保ちな