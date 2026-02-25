17日に死去したLUNASEAのドラムス、真矢さん（享年56）の訃報を受け24日、LUNASEAのヒット曲2曲がカラオケ大手のランキングに相次いでトップ3入りした。第一興商の「DAM」とエクシングの「JOYSOUND」が同日発表した急上昇ランキングで、98年発表のバラード曲「IforYou」がそれぞれ1位と3位、94年発表の「ROSIER」が2位と1位を記録した。真矢さんの訃報が発表された23日の集計分。前日は2曲とも100位圏外だった。歌唱