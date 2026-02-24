オープン戦、ロッキーズ−ホワイトソックス」（２３日、スコッツデール）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が「３番・指名打者」で出場し、八回の第４打席で左翼線二塁打を放つなど、４打数２安打だった。試合後には「しっかり打席に立つことができましたし、打席を送れたことがよかった」としつつ「もっと頭を使わないといけない」と語った。村上の口から出た課題は対応力だった。計４打席で１０スイング中、６回の空振りが