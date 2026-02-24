先の衆院選で与党が掲げた食料品の消費税率ゼロ案が注目されていますが、4人世帯が支払う食品消費税は年間いくらなのでしょうか。クラシル株式会社（東京都港区）が運営する節約アプリ『レシチャレ』が実施した「家計と暮らしの意識調査」によると、4人世帯が支払う食品消費税は年間「約5.4万円」に達することがわかりました。では、食品の消費税減税が実施された場合、お金の使い方（スタンス）に変化はあるのでしょうか。【調査