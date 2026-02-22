デザインが好きで買った服なのに、つい着ないまま放置…。そんな経験はありませんか？もしかしたらそれは、「衣服」と「ファッション」による役割の違いが原因かもしれません。今回は、1年3セットという少ない服で過ごす“制服化スタイリスト”のあきやあさみさんに、自分らしく服選びを楽しむコツを教えてもらいました。※ この記事は『自問自答ファッション 制服化スタイリストが教える自分らしく生きるヒント』（朝日新