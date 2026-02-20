ディズニー＆ピクサーの大ヒットシリーズ最新作『トイ・ストーリー5』の日本公開日が、7月3日に決定した。あわせて、ウッディとバズの再会を描いた最新予告映像とUS版ポスタービジュアルが全世界で解禁され、テクノロジー時代を舞台にした新たな物語の一端が明らかになった。【動画】『トイ・ストーリー5』最新予告1995年に日本公開された第1作『トイ・ストーリー』から30年。人とおもちゃの絆を描き続けてきた本シリーズは、