◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第13日カーリング女子1次リーグ日本3−9英国（2026年2月18日コルティナ・カーリング競技場）1次リーグ（L）敗退が決まっている日本代表フォルティウス（世界ランク5位）は第8戦で英国（同6位）と対戦。第8エンドにコンシードを宣言。3−9で敗れ、通算成績は1勝7敗となった。第2エンド、英国にビッグエンドとされ3失点。有利な後攻で迎えた第3エンド、吉村の2投目のドローショットが短くな