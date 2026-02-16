2月16日未明、東広島市の住宅火災で男性が首を切られ死亡しているのが見つかりました。警察は殺人事件として捜査しています。■記者リポート「閑静な住宅地の一画、あちらの三角屋根の家でけさ火事がありました。警察は殺人事件で捜査を進めているということです。」現場は東広島市黒瀬で、周辺は公園やホームセンターなども隣接する団地内の住宅です。警察と消防によると午前3時半すぎ、付近の住民から「