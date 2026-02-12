味の素冷凍食品は、4月1日付で新社長に南良勉ベトナム味の素社社長が就任する人事を内定した。寺本博之社長は退任し、味の素社の執行役常務アセアン本部長に就任する。3月27日開催予定の臨時株主総会および取締役会を経て決定する。【略歴】南良勉氏（なら・つとむ）＝1969年9月5日生まれ、明治大商学部卒。1992年4月味の素社入社、2011年7月ペルー味の素社取締役、15年味の素社海外食品部海外調味料グループ長、17年7月インドネ