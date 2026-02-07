アメリカのトランプ大統領は、オバマ元大統領夫妻を類人猿に見立てた動画をSNSに投稿しました。その後、「人種差別だ」と批判が相次ぎ、動画は削除されています。トランプ大統領は5日、自らのSNSに2020年の大統領選挙で不正があったと訴える内容の動画を投稿しましたが、その一部にオバマ元大統領とミシェル夫人を類人猿に見立てた画像が含まれていました。アメリカトランプ大統領「（Q.多くの共和党員が投稿について謝罪を求め