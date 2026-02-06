業務を委託したフリーランスに取引条件を明示していなかったなどとして、公正取引委員会が日本郵便の調査を始めたことがわかりました。フリーランスを保護する法律では、事業者が業務を委託する際に書面やメールで取引条件を明示することが義務づけられていますが、日本郵便ではあわせて380件の取引で条件を明示していなかった疑いがあることが、社内調査で明らかになっています。関係者によりますと公正取引委員会は、法律違反の