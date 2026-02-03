国の天然記念物などに指定されている希少生物の密猟が、南西諸島で相次いでいる。昨年春以降、鹿児島県・奄美大島では約１週間で５０００匹超の「オカヤドカリ」を乱獲した中国人グループが逮捕される事件が発生したほか、沖縄県内では外国人による絶滅危惧種の「リュウキュウヤマガメ」の捕獲も発覚した。背景には希少生物が高額で売買される海外市場の存在があり、有識者は厳罰化の必要性などを主張している。（林尭志）スーツ