誰もが憧れた映画『プラダを着た悪魔』（2006）20年ぶり待望の続編『プラダを着た悪魔2』より、新予告編映像がUS公開された。アン・ハサウェイ、メリル・ストリープ、エミリー・ブロント、スタンリー・トゥッチが奇妙な形で再会している。 ﻿ 前作では、ファッション誌「ランウェイ」で働くことになったアンドレアが、完璧主義のカリスマ編集長ミランダのもとで揉まれながら成長していく姿が描かれ