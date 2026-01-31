昨年１１月２２日に京都で落馬事故に遭い、鎖骨と左くるぶしと肋骨１０本を骨折した幸英明騎手＝栗東・フリー＝が１月３１日、ワイドシャッフエン（牝３歳、栗東・秋山真一郎厩舎、父アポロケンタッキー）に騎乗した京都３Ｒ・３歳未勝利（ダート１４００メートル）で約２か月ぶりに復帰した。道中は後方からの追走。直線で外に持ち出すと、しっかりと全身を使って相棒を鼓舞し、しぶとく５着まで押し上げた。幸騎手は「思った