マラソン前日本記録保持者の鈴木健吾選手が30日、自身のSNSを更新。この日、3月末で現役引退を発表した一山麻緒選手(資生堂)へねぎらいの言葉をつづりました。一山選手は所属の資生堂を通じて、3月末で現役引退を発表。ワコール時代の2021年に東京オリンピックマラソン代表で8位入賞。2022年に資生堂へ入社し、2024年のパリオリンピックで2大会連続日の丸を背負いました。自己ベスト2時間20分29秒は日本歴代7位の記録です。「ここ