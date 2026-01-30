中国は無宗教の人が多いとされる。毛沢東が文化大革命で儒教・仏教・道教、さらには民間信仰を徹底的に弾圧したからだ。『中国TikTok民俗学スマホからはじまる珍神探訪』（NHK出版新書）を書いた大谷亨さんは、「だが、中国版TikTokは神々を信仰する人々の動画で溢れかえっている」という。知られざる中国の信仰世界を、ノンフィクションライターの山川徹さんが聞いた――。（第1回）写真＝iStock.com／Robert Way※写真はイメー