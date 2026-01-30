日中関係の緊迫が続くなか、現地で新たな「反日ビジネス」が急拡大しているという。中国のフリマサイトで旧日本軍の「戦争犯罪の証拠」と称される物品が、高値で売買されているというのだ。中国事情に詳しいフリーライター・廣瀬大介氏がレポートする。【前後編の前編】【写真】入手ルートや物品の真贋の検証のため筆者が中国のフリマアプリから購入した「旧日本軍関連の物品」4つで2万3000円戦後80年を迎えた昨年、中国では旧