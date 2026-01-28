韓国の通常戦力の軍事力が世界145カ国のうち3年連続で5位となった。米国の軍事力評価専門メディア「グローバルファイアパワー（GFP）」が27日に発表した報告書「2026軍事力ランキング」によると、韓国は軍事力評価指数が0．1642点で、米国（1位）、ロシア（2位）、中国（3位）、インド（4位）に続いて世界5位だった。この指数は0に近いほど強力な軍事力を保有することを意味する。韓国は2024年に初めて5位となって以降3年連続で同