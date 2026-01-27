【「スプラトゥーン3」更新データVer.11.0.0】 1月29日 配信予定 任天堂は、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用シューティング「スプラトゥーン3」の更新データVer.11.0.0に関する内容を一部公開した。 本バージョンでは対戦システムに変更が加えられる。新たな要素「イカフロー状態」は短い時間に相手を連続で倒すなどの活躍をすると発生するも