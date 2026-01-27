【「スプラトゥーン3」更新データVer.11.0.0】 1月29日 配信予定

任天堂は、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用シューティング「スプラトゥーン3」の更新データVer.11.0.0に関する内容を一部公開した。

本バージョンでは対戦システムに変更が加えられる。新たな要素「イカフロー状態」は短い時間に相手を連続で倒すなどの活躍をすると発生するもので、この状態になるとインクが周囲を塗り広げ、運動能力が向上するという。活躍しているプレーヤーに対して恩恵を与えるシステムになっているようだ。なお、この状態で相手を倒したり、自分がダメージを与えた相手を味方が倒したりすると、効果時間が少し延長される。

このほか、イカ状態のプレーヤーの当たり判定が小さくなり、対して各メインウェポンによる攻撃の当たり判定は大きく変更。ステルスジャンプのギアパワー装着時のスーパージャンプは飛距離が伸びるといったアップデートも実施される。このほかにもブキのバランス調整も行なわれる予定で、詳細は10月29日の配信に合わせて告知される見込みとなっている。

