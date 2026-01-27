「スプラ3」の新要素“イカフロー状態”が予告。更新データの一部内容を先行発表当たり判定に関する調整も実施
【「スプラトゥーン3」更新データVer.11.0.0】 1月29日 配信予定
(C) Nintendo
任天堂は、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用シューティング「スプラトゥーン3」の更新データVer.11.0.0に関する内容を一部公開した。
本バージョンでは対戦システムに変更が加えられる。新たな要素「イカフロー状態」は短い時間に相手を連続で倒すなどの活躍をすると発生するもので、この状態になるとインクが周囲を塗り広げ、運動能力が向上するという。活躍しているプレーヤーに対して恩恵を与えるシステムになっているようだ。なお、この状態で相手を倒したり、自分がダメージを与えた相手を味方が倒したりすると、効果時間が少し延長される。
このほか、イカ状態のプレーヤーの当たり判定が小さくなり、対して各メインウェポンによる攻撃の当たり判定は大きく変更。ステルスジャンプのギアパワー装着時のスーパージャンプは飛距離が伸びるといったアップデートも実施される。このほかにもブキのバランス調整も行なわれる予定で、詳細は10月29日の配信に合わせて告知される見込みとなっている。
更新データVer.11.0.0の対戦システムの変更は以上となる。- Splatoon（スプラトゥーン） (@SplatoonJP) January 27, 2026
この更新データでは、このほかに、ブキのバランス変更なども含まれているぞ。
全ての変更内容については、「更新データのお知らせ」の公開をお待ちいただきたい。
更新データVer.11.0.0の配信は、1/29(木) 午前10時を予定しているぞ。 pic.twitter.com/E0TzP3FB4A
(C) Nintendo