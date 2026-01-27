俳優の木村拓哉さん（53）が2026年1月25日、自身のインスタグラムを更新。ソファに座るソロショットを披露した。「今から楽しみです！」木村さんは番組での「対談企画」があったことを報告し、ソファで静かにたたずむ姿を投稿。「どんな時間になるのか、今から楽しみです！」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、白のジャケットとスラックスをあわせたコーデ。無造作なヘアスタイルも印象的だ。太陽の日差しが入