グーグルの手軽なペアリング機能「Fast Pair」に対応したヘッドフォンやスピーカーで、深刻な脆弱性が明らかになった。第三者に機器を乗っ取られ、盗聴や音声の操作、さらには位置情報の追跡に悪用される恐れがある。