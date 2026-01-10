私はホノカです。結婚してから地元に戻ってきて、今は実家の近くに住んでいます。夫と小学生の娘と一緒に、幸せに暮らしています。さてある日のこと、高校時代の友人・チヒロから連絡がきました。飛行機の距離に住んでいるチヒロですが、数か月後こちらに遊びに来る予定があるのだそう。少し先の約束ではありましたが、久しぶりに会えるとなって私は嬉しくなりました。ところが日にちが近づいてきてもチヒロからの音沙汰がありませ