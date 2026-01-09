２０１０年ドラフト１位で巨人に入団し、巨人、ロッテ、レッドソックスで日米通算５４９試合に登板した沢村拓一投手が９日、現役引退を発表した。自身のインスタグラムを更新。「ＴＨＡＮＫＹＯＵ，ＦＡＮＳ！」と感謝を示す画像とともに「野球人生に終わりが来たことを受け入れ、別れを告げる時が来ました。野球を始めて３０年、プロ生活１５年。全てが順風満帆ではなかったけれどファンの方達はどんな時も支えてくれました