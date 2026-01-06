ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 鳥取県＆島根県で最大震度5強を観測する地震発生 津波の心配なし 地震 鳥取県 時事ニュース ライブドア災害速報 鳥取県＆島根県で最大震度5強を観測する地震発生 津波の心配なし 2026年1月6日 10時20分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 10時18分頃、島根県東部を震源とする地震が発生した 地震の規模はM6.2、最大震度5強を鳥取県、島根県で観測 この地震による津波の心配はないとのこと 記事を読む おすすめ記事 いとうあさこ ロケ中にスタッフをガチ注意「自分の家でやられて嫌なことを何でやるんですか？」「何やってんの？ダメだよ！」 2026年1月5日 20時1分 ４月、“独身税”がいよいよ開始！子ども・子育て支援金制度「一人あたりの徴収料はいくら？」…「手取りが減った」という実感だけを持つ懸念 2026年1月5日 9時0分 “徳川家の末裔”ぱーてぃーちゃん信子 小学校時代の驚きのお年玉金額ぶっちゃけでスタジオ騒然 2026年1月4日 14時48分 「首にマフラーを巻いて、ビキニを着せて」プロ漫画家がSTU48に“AIセクハラ”→メンバーから削除要請で物議 2026年1月5日 15時20分 大学駅伝3冠の早大OB、青学主将の「ガッツポーズ」批判に持論 「個人的には全く問題ない」...賛否両論 2026年1月5日 14時0分