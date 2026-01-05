台湾の「青天白日満地紅旗」【台北共同】台湾積体電路製造（TSMC）から機密情報が不正取得された事件に絡み、台湾の検察当局は5日、東京エレクトロンの現地法人を追起訴したと発表した。TSMCの秘密資料を複製した疑いがあるという。東京エレクトロン側のクラウド上にTSMCの先端半導体に関する営業秘密資料が保存されていることが判明したという。台湾の国家安全法に違反した罪に当たるとしている。