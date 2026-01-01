楽天グループの三木谷浩史会長兼社長が、一般社団法人新経済連盟代表理事として年頭所感を発表した。「昨年は、日本が世界の中で確かな存在感を示し、未来に向けて新たな局面へと進む期待に満ちた年となりました」とし、ノーベル賞で、坂口志文氏（生理学・医学賞）と北川進氏（化学賞）がダブル受賞したことを喜び、大阪・関西万博の開催、史上初の女性総理の誕生など「未来への期待を抱かせる出来事が続きました」と振り返っ