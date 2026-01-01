午（うま）年の２０２６年、柴田善臣騎手（５９）＝美浦・フリー＝の新春特別インタビューをお届けします。７月に６０歳の誕生日を控えており、ＪＲＡでは史上初の“還暦ジョッキー”として、競馬界に新たな歴史を刻みます。デビューからここまでの歩みを振り返り、さらに現役ジョッキーとしてのこれからについて、余すところなく語ってくれました。◇◇−今年は年男で７月３０日の誕生日で６０歳になる。「自分が３