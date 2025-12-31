不良債権の代表格レンドン、来季はプレーせず米大リーグのエンゼルスは、アンソニー・レンドン内野手との契約を見直し、事実上の退団が決定したと米国の複数メディアが12月30日（日本時間31日）に報じた。7年2億4500万ドル（約382億4000万円＝当時）という巨額契約で入団しながら稼働期間がきわめて短く、衝撃的なコストパフォーマンスの悪さが際立つ結果となった。大リーグ公式サイトなどの報道によると、エンゼルスはレンド